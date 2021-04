Atalanta-Juventus 1-0, all'87' Malinovskyi porta in vantaggio la Dea con un tiro da fuori

L'Atalanta passa in vantaggio all'87' con Malinovskyi! Il giocatore ucraino segna il suo quarto gol in campionato, il secondo in carriera alla Juve dopo quello dell'anno scorso con un tiro potente da fuori area che trova la deviazione di Alex Sandro e la rete che potrebbe decidere la partita. 1-0 per i nerazzurri!