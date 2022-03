Atalanta, la Lazio si muove per Carnesecchi: sondaggio anche da parte della Juventus

La Lazio si muove per Marco Carnesecchi. Il portiere, attualmente alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta sarebbe la prima scelta di Sarri per la porta del futuro. Ci sarebbe già stato un primo contatto tra club per sondare il terreno, con la Dea che ha chiesto 15 milioni di euro per lasciar partire il 21enne. Anche la Juventus avrebbe sondato il terreno insieme ad altre squadre italiane e l'Atalanta ora ha due opzioni: venderlo subito e monetizzare o prestarlo un'altra stagione, stavolta in Serie A, per riportarlo a competere con Musso dalla stagione 2023-2024. Per la Lazio, l'altra opzione porta a Sergio Rico, attualmente in prestito al Maiorca ma di proprietà del PSG. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.