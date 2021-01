Atalanta, linea dura di Percassi: 10 milioni per Gomez altrimenti sarà tribuna

Continua la telenovela Papu Gomez in casa Atalanta. Come si legge sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, qualcosa in casa Dea si è rotto in modo irreparabile dopo la gara giocata a Torino contro la Juventus. Spifferi in arrivo da Zingonia raccontano di un confronto tra Gomez e Antonio Percassi in cui l'argentino avrebbe chiesto la cessione a titolo gratuito trovando dall'altra parte un netto rifiuto del numero 1 dei bergamaschi. Resta difficile capire quale sarà il futuro dell'argentino, visto che l'Atalanta continua a chiedere 10 milioni di euro per l'ormai ex capitano. Italia, America o mesi di tribuna: queste sono le tre opzioni da monitorare con grande attenzione nei prossimi giorni di calciomercato.