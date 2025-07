Ufficiale Atalanta, nuovo arrivo per le giovanili: dalla Danimarca ecco il difensore Heidemann

Dopo un provino positivo svolto qualche settimana fa, l'Atalanta ha deciso di puntare sul giovane difensore danese Lukas Friis Heidemann: il classe 2009 arriva dal Randers Sportsklub Freja. A comunicarne l'ufficialità i canali della Lega Serie A.

Nel frattempo, sempre in casa Atalanta, è ufficiale anche l'arrivo di Sportiello. Ad annunciarlo è stato lo stesso club orobico: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello, che ha scelto il 57 come numero di maglia.

Si tratta di un gradito ritorno: Marco, infatti, oltre a essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha vestito la maglia dell’Atalanta dal 2013 al gennaio 2017 e poi ancora dal 2019 al 2023, facendo il suo esordio in Serie A e totalizzando in sette stagioni e mezza 137 presenze tra tutte le competizioni. Tra queste anche la storica partita di Valencia valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 19/20 e il successivo quarto di finale con il Paris Saint Germain. Torna a Bergamo con un bagaglio d’esperienza importante con oltre duecento presenze in Serie A totalizzate finora in carriera (per l’esattezza 208 tra Atalanta, Fiorentina, Frosinone e Milan). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso bentornato a Marco, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".