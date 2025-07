Ufficiale Modena, primi contratto da professionista per Colpo e Maran: accordo fino al 2028

Il futuro è adesso. Il Modena F.C. investe sui talenti di domani, puntando sia sulla Prima Squadra sia sul Settore Giovanile. In quest’ottica arrivano i contratti da professionisti, validi fino al 2028, per Edoardo Colpo e Andrea Maran, entrambi classe 2008. Già nel giro delle nazionali giovanili azzurre, in questi giorni sono aggregati alla Prima Squadra agli ordini di Mister Andrea Sottil, per confrontarsi con i grandi e continuare a crescere.

Colpo. Prima punta mancina di grande struttura (194 cm), arriva a Modena nell’estate del 2023. La prima stagione in gialloblù la disputa da sotto età nel campionato Under 17. Si è affermato con continuità nell’annata appena conclusa, con 13 reti e prestazioni importanti che gli sono valse una convocazione in Nazionale Under 17.

Maran. Portiere moderno, abile con i piedi, è approdato al Modena la scorsa estate. Con la maglia gialloblù si è messo subito in mostra nel Torneo di Città di Vignola, per poi difendere i pali dell’Under 17 e debuttare a maggio in campionato con la Primavera. Per tutta la stagione è stato in pianta stabile tra i convocati del CT Favo nell’Under 17 azzurra e a giugno si è tolto la soddisfazione del debutto nell’Europeo di categoria.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Edoardo e Andrea per il traguardo raggiunto.