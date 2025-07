Ufficiale Novara, accordo biennale con Thomas Alberti: arriva a titolo definitivo dal Modena

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Thomas Alberti. Il calciatore giunge a titolo definitivo dal Modena e firma un contratto fino al 30/06/2027 con opzione.

Attaccante classe 1998, Thomas fa il suo esordio tra i professionisti in Lega Pro a 18 anni, poi diverse esperienze tra Serie D, C e B. Nel 2023/24 gioca 36 gare con la maglia del Fiorenzuola in C, siglando 10 reti. Inizia la passata stagione al Modena, prima di trasferirsi in prestito al Pescara, squadra con cui festeggia la promozione in Serie B, vincendo i playoff.

LEGGI ANCHE:

Novara, arriva Riccardo Collodel a titolo definitivo dalla Casertana: accordo biennale - Clicca qui!