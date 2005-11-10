Ufficiale Atalanta, Palladino sollevato dall'incarico di tecnico della prima squadra: il comunicato

Adesso è ufficiale: Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. A comunicato è stato il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale con il quale è stato reso noto anche l'addio dei suoi collaboratori: "Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti.

Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".