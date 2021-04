Atalanta, Percassi: "Superlega sbagliata nei principi, ma scossone utile. Penalizzazioni? No"

vedi letture

In occasione della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, Luca Percassi, CEO dell'Atalanta, ha parlato così di quanto accaduto negli ultimi due giorni, con la nascita e la subitanea morte della Superlega: "Questa è un’occasione utile, con uno scossone simile dobbiamo raccogliere delle opportunità. Siamo nella Uefa per imparare, ma dobbiamo migliorare qualcosa del calcio italiano. Non parliamo mai di calcio e noi abbiamo bisogno di parlare di calcio. È un argomento che in assemblea manca. Abbiamo preso delle posizioni forti rispetto all’operazione dei fondi, è contro ogni logica. Penalizzazioni? Errare è umano. Il tema Superlega è sbagliato nei principi, lo sport e il calcio è meritocratico".

Rileggi la conferenza stampa di Luca Percassi grazie alla diretta scritta di TMW