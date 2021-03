Atalanta, Pessina prima di Madrid: "Non pensiamo che sia un'impresa, gara come le altre"

vedi letture

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky oggi per analizzare il match di domani contro il Real Madrid: "Partite di questo livello sono il sogno di ogni giocatore, poterla giocare ti dà una carica incredibile, il fatto di doverla vincere ancora di più, cercheremo di fare l'impossibile. Non pensiamo al fatto che sia un'impresa, è una partita come le altre, proveremo a fare quello che facciamo in campionato, cercheremo di vincerla così come facciamo con tutte quelle che giochiamo. Avere di fronte il Real Madrid ti dà anche una carica in più".