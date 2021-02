Atalanta, Pessina: "Siamo amareggiati ma abbiamo concesso poco al Real Madrid in dieci"

Il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid: "Siamo amareggiati perchè fare tutta la partita in dieci uomini, non concedere praticamente niente al Real e prendere gol nel finale ci rende un po' così. Li abbiamo tenuti bene, abbiamo giocato per la maggior parte della gara in dieci e abbiamo lasciato poco".

Avere Kroos davanti?

"E' un bel sogno ma quando poi entri in campo e giochi, diventa un avversario come gli altri. Ci penserò stanotte".

Non sei riuscito nemmeno a scambiare la maglia?

"L'ho scambiata con lui".

La differenza fra incontrare centrocampisti del calibro di Kroos e Modric rispetto a quello della Serie A?

"C'è differenza. Hanno più qualità rispetto a qualsisia altro giocatore in Europa. Noi ci prepariamo anche per questo tipo di partite perchè le sogniamo e quando arriviamo a giocarle diamo tutto".

Dopo il rosso hai giocato più indietro?

"Il mister dopo l'espulsione mi ha chiesto di fare un po' da cerniera ma quando avevamo la palla cercavo di trovare spazi alle spalle di Casemiro per dare la palla alle punte. Poi si è infortunato Duvan e c'è stato il cambio".