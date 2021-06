Atalanta, pressing per Tomiyasu: accordo con l'agente, ma c'è distanza col Bologna

In questi giorni sta continuando il pressing dell'Atalanta per Takehiro Tomiyasu, difensore che si è messo in luce nella sua esperienza al Bologna, che chiede però tanto per cederlo. Stando a quanto riportato dal Corriere di Bologna, il club orobico avrebbe già trovato un accordo con l'agente del giapponese sul contratto che andrebbe a firmare a Bergamo. In attesa di trovare poi la quadra con i rossoblù, ma la distanza tra le parti resta importante.