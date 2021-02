Atalanta-Real 0-1, Garcia Caridad: "Non mi fiderei dei nerazzurri, in 11 sono un vero mal di denti"

Il giornalista spagnolo Paco Garcia Caridad mette in guardia il Real Madrid in vista del ritorno con l'Atalanta: "Buon risultato per il Madrid, ma io non mi fiderei... L'Atalanta in 11 è un vero mal di denti, anche se al ritorno ci saranno Ramos e Benzema", ha scritto su Twitter dopo il tanto sofferto 0-1 merengue a Bergamo nonostante la superiorità numerica per più di 70 minuti.