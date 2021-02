Atalanta-Real Madrid 0-1, la furia di RAC1 a Barcellona: "Furto totale alla Dea! Il rosso non c'era"

vedi letture

"Furto totale all'Atalanta! Furto totale! Non era un fallo da ultimo uomo". L'emittente catalana RAC1, molto vicina al Barcellona, ha attaccato duramente l'arbitraggio del signor Tobias Stieler durante Atalanta-Real Madrid. Il cammino verso i quarti di finale di Champions dei nerazzurri è stato d'altronde fortemente compromesso dall'espulsione già al 17' del centrocampista Freuler, cacciato dopo una spallata su Mendy che ha aperto quindi il dibattito non solo in Italia, ma anche in Spagna.

In Catalogna sono sicuri: "Non era un intervento da rosso, al massimo da giallo". Ed è così di nuovo polemica, tra gli anti-madridisti, sui presunti favori arbitrali ricevuti dai blancos.