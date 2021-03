Atalanta terza, Marani: "Le sue stagioni sono prevedibili, resterà tra le prime quattro"

Ai microfoni di 'Sky' il giornalista Matteo Marani ha analizzato la stagione dell'Atalanta, squadra che ieri ha travolto il Crotone e dopo 25 giornate di campionato è terza in classifica a pari punti con la Juventus: "L'Atalanta è una squadra molto leggibile e prevedibile, parte piano e il mese di novembre è storicamente il più difficile. Poi dopo la sosta prende il largo, per due anni consecutivi è stata la migliore del girone di ritorno. Credo che tra le prime quattro possa starci e ci resterà. Qualche errore quest'anno dal punto di vista delle alternative l'ha commesso ma ne farà tesoro per il prossimo mercato. Per lo Scudetto però serve qualcosa in più, serve quella continuità di prestazioni ad alto livello che spesso e volentieri vediamo contro le big".