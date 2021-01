Atalanta, Torino in pole per Lammers: i granata accetterebbero anche il prestito secco

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, Sam Lammers è uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Atalanta nel corso dei prossimi giorni. Tante squadre si sono messe in fila per lui ma in pole ci sarebbe il Torino, unica per il momento ad aver accettato la formula del prestito secco fino a giugno.