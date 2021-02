Atletico Svincolato: le migliori 5 occasioni tra i difensori centrali, da Garay a Yanga-Mbiwa

La sessione invernale del mercato è terminata da qualche giorno, ma molte squadre hanno ancora l'occasione di rinforzarsi pescando dall'ampia lista degli svincolati. Tuttomercatoweb.com ha selezionato i profili migliori: ruolo per ruolo, ecco i free agent più interessanti.

DIFENSORI CENTRALI

Jozo Simunovic: classe 1994 ma grande esperienza internazionale grazie agli anni trascorsi prima nella Dinamo Zagabria, poi nel Celtic. Da luglio è libero, non è ancora arrivata la proposta giusta.

Ezequiel Garay - È indubbiamente uno dei profili più interessanti, ed è strano che nessuno abbia ancora pensato di affidarsi a un difensore della sua esperienza. A 34 anni sembrava potesse ripartire dal Benfica, ma è svincolato da luglio. Nel suo curriculum anche Real Madrid, Valencia e Zenit.

Mapou Yanga-Mbiwa - Libero da luglio, dopo cinque anni a Lione. Una stagione a Roma - sponda giallorossa -, dove ancora oggi viene ricordato per un gol decisivo nel derby. Ha 31 anni ma gli ultimi alla corte di Aulas sono stati un inferno: l'ultima partita in Ligue 1 risale addirittura al 29 novembre 2017.

Martin Skrtel - L'impressione è che i prossimi possano essere gli ultimi mesi della carriera. Quattro anni allo Zenit, otto nel glorioso Liverpool, tre in Turchia, al Fenerbahce, prima del passaggio fugace a Bergamo e della vittoria di uno storico campionato con il Basaksehir, da cui si è liberato a gennaio. A 36 anni il difensore slovacco può già pensare a cosa farà quando appenderà le scarpette al chiodo.

Andreas Skovgaard - In prospettiva è sicuramente il profilo più interessante. Danese, 23 anni, si è liberato il primo febbraio dall'Heerenveen, dopo il prestito all'Orebro. È un centrale mancino, che può fare molto comodo soprattutto a quelle squadre che amano impostare dal basso.