Attese le decisioni in Serie A: ballano tanti allenatori e le panchine sono da assegnare

C'è attesa in Serie A per conoscere il destino di molte panchine: oggi arriverà l'esito con tutta probabilità dei summit fissati in casa Spezia e Venezia. Il club ligure incontra Vincenzo Italiano, sul tavolo la proposta del rinnovo. Attendono in molte l'esito del summit, perché l'allenatore piace per esempio a Hellas, Sampdoria e Sassuolo. Poi il Venezia: atteso a breve il contatto con Paolo Zanetti, in caso di fumata bianca avanti insieme, altrimenti l'Udinese è pronta alla zampata. E Luca Gotti? Il tecnico ha richieste dalla A, come la Sampdoria o lo stesso Sassuolo, che però dovrebbero risolvere le questioni riguardanti le proprie panchine nei prossimi giorni.