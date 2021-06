Azionariato popolare, Cottarelli e Mentana in coro: "Siamo l'antidoto alla Superlega"

vedi letture

Si parla di azionariato popolare in studio a Sky Sport, con l’economista Carlo Cottarelli e il conduttore tv Enrico Mentana, intenzionati a proporre a Zhang l’acquisizione dell’Inter perseguendo questo modello economico, che sono stati intervistati.

Carlo Cottarelli: “Faremo partire venerdì questo sondaggio che si rivolge non solo ai tifosi dell’Inter, ma a tutti quelli di Serie A e B. Importante che tutti partecipino per capire quanto piaccia l’idea dell’azionariato popolare. L’idea è sentimentale ma c’è una base di sostenibilità importante. Se i tifosi sono proprietari si crea un maggior legame. Il sondaggio che apriremo andrà da venerdì fino al 15 luglio”.

Enrico Mentana: “Bisogna capire se i tifosi sono disposti ad entrare, non solo in maniera passionale, come azionisti della squadra del loro cuore. C’è l’esempio del Bayern Monaco… Pensate se liberassimo il calcio: questo è l’antidoto alla Superlega. Questo è un sogno che può accompagnarci per una vita e questo vale per milioni di tifosi. Non è neanche un sogno ma una prospettiva”.