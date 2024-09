Baldini, ex tecnico di Colpani: "Ha colpi alla Zidane, sta pagando lo scotto con Firenze"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, parlando di Fiorentina, si sofferma sull'inizio non particolarmente brillante di Andrea Colpani che, complice una condizione non particolarmente ottimale, sembra un lontano parente rispetto a quello visto un anno fa a Monza. Nonostante questo, il quotidiano sottolinea come Raffaele Palladino abbia voluto prendere le difese fin da subito di quello che è a tutti gli effetti il suo pupillo, voluto anche a Firenze dopo l'esperienza in Brianza.

Chi non ha dubbi sul rendimento che il Flaco potrà avere a Firenze è il suo tecnico dei tempi del Trapani, Francesco Baldini. Queste le sue dichiarazioni al quotidiano: "Penso che stia pagando lo scotto della prima piazza importante. Sul suo potenziale non ho mai avuto dubbi. Vi posso dire che ha sempre vantato dei dati fisici, nei test, importantissimi: ricordo che da questo punto di vista era uno dei migliori. Andrea fa del dinamismo la sua cifra, dunque sta pagando il ritardo nella preparazione. Firenze è ambiziosa, e su di lui è stato fatto un investimento importante. Ma non ho dubbi che se lo sia meritato. La sua caratteristica migliore era uscire dal traffico a centrocampo in maniera sempre molto elegante: lo faceva con una qualità diversa da tutti gli altri. Con le dovute proporzioni, vi dico che in qualche giocata e in alcuni movimenti mi ricordava Zidane".