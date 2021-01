Baldini racconta la Juve che verrà: "Fagioli immagina cose impensabili. Petrelli ricorda Ibra"

vedi letture

I giovani bianconeri raccontati da Francesco Baldini, ex tecnico della Primavera bianconera. Questo il suo pensiero su Fagioli, che si allena stabilmente con la Prima Squadra: “Allegri lo considerava un regista ‘alla Pirlo’: provammo l’esperimento, ma secondo me può fare meglio adoperandosi vicino alla porta. Prova e immagina giocate che altri non pensano nemmeno: prima di ricevere la palla, sa già cosa fare. Ha le caratteristiche da calciatore di alto livello: deve ancora crescere fisicamente, idem a livello mentale, ma punto ciecamente su di lui”, le sue parole a gazzetta.it.

Petrelli e Nicolussi-Caviglia: “Elia è legatissimo a Fagioli, sono molto amici. Ha dei colpi incredibili: ricorda Ibrahimovic, ovviamente con le dovute proporzioni. Mentre su Hans, che dire: sembra un Ronaldo in miniatura. Pensa al lavoro 20 ore al giorno, è un esempio per gli altri. E non dimentico Da Graca: quando ero a Torino giocava nell’Under-17, ma chi sapeva di calcio aveva già intuito che giocatore sarebbe diventato. La strada è lunga, ma ha tutto per affermarsi come attaccante vero”.