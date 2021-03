Ballardini: "L'Udinese è in grande condizione. Il Genoa non è quello visto contro la Roma"

Impegno casalingo per il Genoa che domani sera ospiterà l'Udinese al "Ferraris". Alla vigilia del match il tecnico rossoblu Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Genoa Channel.

In che condizione arrivano domani i vostri avversari?

"Credo in una grande condizione mentale, fisica e tecnica perchè ultimamente hanno fatto delle grandissime prestazioni contro squadre importanti. Hanno dimostrato come squadra e come giocatori di essere molto competitivi, di stare bene. Troveremo una squadra che è al pieno della condizione fisica, tecnica e mentale".

E la condizione del Genoa?

"Il Genoa per me sta bene. E' una squadra che è in salute. Bisogna che non diamo troppa confidenza nelle nostre qualità e nel nostro essere squadra perchè se non siamo così attenti, umili, se non abbiamo quella generosità e anche quella qualità che abbiamo dimostrato diventiamo una squadra che non è così forte come abbiamo dimostrato di essere".

Cosa lascia la partita contro la Roma anche alla luce della vittoria di ieri sera dei giallorossi contro lo Shakhtar?

"Abbiamo fatto una buona partita ma il Genoa, per me, non è quello visto contro la Roma. Il Genoa ha quel qualcosa in più che lo ha portato a fare dei risultati straordinari. E per quel qualcosa in più intendo una maggiore attenzione, ancor più motivato, ancor più rabbioso nell'essere squadra e nel concedere ancora meno agli avversari. Questo il Genoa ha mostrato in passato e ultimamente non abbiamo più quella attenzione e quella determinazione che è propria della nostra squadra".

Pericolo De Paul, certo non solo. Quali sono le caratteristiche che rendono così pericoloso l'argentino? E quali sono le caratteristiche del sistema di gioco dell'Udinese che lo valorizzano?

"De Paul è un giocatore di uno spessore diverso. Ma l'Udinese ha tanti giocatori di grande personalità, forza e qualità. Loro sono dei maestri nella scelta dei giocatori. Troveremo una squadra che in tutti i reparti ha dei giocatori di notevole spessore. Lo hanno dimostrato contro le squadre come Inter e Milan di avere una forza e una personalità straordinarie".

Nell'ultima gara non c'erano Perin e Pandev. Sono recuperati?

"Sì. Pensiamo di sì. Poi domattina faremo un altro allenamento. Ma ad oggi sono recuperati. Stanno bene".