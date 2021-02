Balotelli in Nazionale, il ritorno è possibile. Mancini: "Nessuno ha le sue qualità tecniche"

Roberto Mancini e la rinascita della Nazionale nel corso della sua gestione. Il commissario tecnico ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a 'Tiki taka': "Eravamo scesi al ventunesimo posto del Ranking Mondiale, ora siamo decimi e sesti in quello europeo. Abbiamo fatto molto bene in questo anno e mezzo, fortunatamente siamo riusciti a risalire e penso che possiamo salire ancora perché l’Italia merita molto di più. In quel momento era importante trovare ragazzi giovani per dare un futuro alla Nazionale da mixare con quei 4-5 giocatori più esperti che potevano aiutarli a crescere. Siamo stati fortunati perché siamo riusciti a trovare ragazzi bravi che volevano imporsi e non volevano perdere l’occasione della vita. E ora stanno continuamente migliorando".

Mancini ha poi parlato di Mario Balotelli e del suo possibile ritorno nel giro della Nazionale: "Le porte della Nazionale sono aperte a tutti. Mario ancora oggi è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche. Negli ultimi anni si è perso un po’ ma è ancora giovane, ha 30 anni".