Bani, la mossa a sorpresa del Parma. A Genoa ha perso il posto con l'arrivo di Ballardini

Undici presenze in campionato, due in Coppa Italia. Soprattutto, una sola di campionato disputata nelle ultime sei e la sensazione - più di una sensazione - di aver perso il posto da titolare con l'arrivo di Davide Ballardini in panchina al posto di Rolando Maran. Meno di quattro mesi dopo il suo arrivo dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto, la storia d'amore tra Mattia Bani e il Genoa è già ai titoli di coda. Il Parma che ha a lungo inseguito Fazio, e che ha tentato l'acquisto di tanti altri difensori d'esperienza, alla fine ha virato sul centrale di Borgo San Lorenzo. Che col rientro di Criscito e il rilancio di Radovanovic non sembrava più avere spazio nell'undici del Genoa.

Classe '93, Bani ha al suo attivo 84 partite in Serie A e altrettante in Serie B. S'è affacciato nel massimo campionato grazie al ChievoVerona che nell'estate 2019 l'ha ceduto al Bologna per 2.7 milioni di euro, grossomodo la stessa cifra che a ottobre ha speso il Genoa per completare la sua difesa.