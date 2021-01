tmw Il Parma rompe gli indugi: stallo per Fazio, offerta per Bani. Prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Un'idea nata in giornata, dopo che il Genoa aveva pensato di non farlo partire. Invece il Parma sembra voler rompere gli indugi e intenzionato a regalare subito il centrale a Roberto D'Aversa. Che sia tardata troppo ad arrivare la risposta di Federico Fazio, per il quale anche oggi sono proseguiti i contatti? Così pare: il club ducale ha preso contatto con Mattia Bani del Genoa che lo ha riscattato dal Bologna. Affare in prestito con diritto di riscatto, parti in contatto e trattativa già impostata. E' lui ora in vantaggio per una maglia da centrale al Parma.