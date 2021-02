Barak scherza: "Vinceremo Scudetto". Ma Juric risponde: "Potevamo fare meglio, ho rammarico"

"Vinceremo lo Scudetto". Le parole di Antonin Barak a DAZN trovano risposta nei discorsi del suo tecnico, Ivan Juric, che non è stato felicissimo del pari con la Juve. "Noi stiamo recuperando giocatori, è da poco che giochiamo tutti insieme. Vedo margini, poi non so se succedono. Abbiamo fatto tantissimi errori, non è stata una grande partita. Potevamo fare meglio. Ho rammarico, con sincerità".