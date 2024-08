Ufficiale Barbieri lascia la Juve a titolo definitivo, contratto di 4 anni con la Cremonese

vedi letture

Dopo una stagione in prestito al Pisa, il terzino destro Tommaso Barbieri lascia la Juventus a titolo definitivo. Di seguito il comunicato diramato dal club bianconero: "È ufficiale il passaggio di Tommaso Barbieri alla Cremonese a titolo definitivo: dopo aver disputato la stagione precedente in prestito al Pisa, l’esterno si trasferisce nel club lombardo. Il classe 2002 è arrivato a Torino nell’estate del 2020 dove ha collezionato 70 presenze con la Juventus Next Gen alla quale ha aggiunto anche 4 apparizioni con la Prima Squadra fra Serie A e Champions League nella stagione 2022/2023.

Poi per l’esterno destro c’è stato spazio, nell'annata scorsa, per l’esperienza formativa in Serie B con il Pisa con cui è sceso in campo in 31 occasioni mettendo a referto anche 3 gol e 3 assist. Ora Barbieri lascia definitivamente il Club bianconero per trasferirsi alla Cremonese: in bocca al lupo Tommaso!"

Contemporaneamente, anche la Cremonese ha comunicato il suo arrivo specificando che Barbieri ha firmato col club grigiorosso un contratto valido fino al 30 giugno 2028.