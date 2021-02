Barcellona, seconda sconfitta con più di 3 reti al passivo. Peggior risultato degli ultimi 20 anni

Il Barcellona ha fatto segnare un record negativo questa sera. La sconfitta per 4-1 contro il PSG di questa sera è stata infatti la seconda (dopo il 3-0 della Juventus nella fase a gironi) con più di tre reti al passivo in casa in questa stagione. Tante quante ne aveva subite nelle precedenti 20 stagioni in tutte le competizioni. Mai nella sua storia la squadra catalana aveva subito due sconfitte interne così pesanti nella stessa competizione. Segno di un declino difficile da arrestare.

3 - Barcelona's 4-1 defeat to PSG was their second home defeat by three or more goals this season (also 0-3 vs Juventus) - as many as they suffered in their previous 20 seasons combined in all competitions. Decline. pic.twitter.com/LuRcQL2yS3

