Baroni: "Mandas si è meritato questa partita". Poi spoilera: "Ci sarà spazio per il Taty"

Nel pre-partita di Bodo/Glimt-Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha preso la parola anche ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni

"Come detto in precedenza, siamo arrivati qui prima: abbiamo visto il vento e il freddo, ma dobbiamo spazzare via tutto e ritrovare la prestazione e la voglia, la concentrazione, l'attenzione. Servirà grande concentrazione, sono sicuro che la squadra non sbaglierà".

Su Mandas titolare: "Mandas si è meritato la partita, ha giocato in Coppa già e si è sempre messo a disposizione della squadra. Ora in questo momento della stagione sono tutti titolari e credo che lui si meriti questa partita per questo atteggiamento e per il percorso".

Su Castellanos: "Taty sta bene, cercherò di gestirlo, sono tanti giorni che è fuori e quindi ho parlato con lui, è carico e oggi ci sarà spazio per lui".