Baronio e gli insulti a Morata: "Ho conati di vomito leggere cose così disumane"

Gli insulti arrivati ad Alvaro Morata, il cui gol ha peraltro tenuto in corsa la Spagna, per il rigore sbagliato nel finale hanno avuto una grande eco anche in Italia. Via Twitter, arriva il sostegno di Roberto Baronio, nell’ultima stagione vice di Pirlo sulla panchina della Juventus: “Ho conati di vomito solo a pensare che si possano scrivere cose così disumane a delle persone, conati di vomito che avranno anche i genitori di questi/e che capiscono che purtroppo non sono riusciti ad educarli alla vita… con voi Alvaro Morata e Alice Campello”.