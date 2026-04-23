TMW Barros Schelotto dall'Argentina: "Qui il calcio vuole Dybala. Guardate Di Maria, la stessa cosa"

Secondo calciatore più titolato della storia del Boca Juniors, nonché terzo giocatore argentino più titolato in assoluto dopo Alfredo Di Stefano, oggi Guillermo Barros Schelotto - un passato breve anche in Italia - allena il Velez Sarsfield. E a TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica "A tu per tu", parla del calcio italiano visto da oltreoceano: "L'Italia non giocherà il Mondiale? È una cosa davvero particolare. Non capisco. L’Italia è competitiva. Bisogna riorganizzarsi. La squadra è forte. Senza Italia non è lo stesso Mondiale. Penso alle partite dell’Argentina contro l’Italia”.

Voci dall'Argentina raccontano che Dybala potrebbe andare al Boca...

“Se n’è parlato tanto e se ne parla. Per la carriera che ha fatto sarebbe giusto che tornasse in Argentina, soprattutto nel Boca. Il calcio argentino vuole Dybala, come chiudere il cerchio. Guardate Di Maria, la stessa cosa”.

Retegui in Nazionale non ingrana.

“È un attaccante di razza. Non conosco il suo livello attuale che in Arabia può essere diverso, ma è un giocatore importante. Lo ha dimostrato al Genoa e all’Atalanta. Fisicamente è una bestia”.