...con Guillermo Barros Schelotto

“Stiamo bene. Siamo secondi, vogliamo provare a vincere il campionato". A TuttoMercatoWeb.com parole firmate Guillermo Barros Schelotto, allenatore del Velez, con un passato - breve - in Italia. Correva l'anno 2016, Maurizio Zamparini gli aveva affidato la panchina. Poi il regolamento non ha consentito a Schelotto di proseguire l'avventura. "Ma un giorno - dice Schelotto - mi piacerebbe tornare in Italia, magari proprio al Palermo. In Serie A".

Restiamo sul presente, talenti del suo Velez pronti per l'Italia?

“Abbiamo tanti giovani che stanno facendo bene. Penso ad Andrada, si sta mettendo in mostra e ci sono già alcuni club che lo stanno monitorando. Ma intanto deve giocare qui".

Ordonez a Parma non ha ancora lasciato il segno.

“Ha fisico, tecnica. È intelligente, ha personalità. Ha giocato poche partite. Ma il prossimo anno sarà protagonista”

L'Italia non giocherà il Mondiale. Da fuori, come la vede?

“È una cosa davvero particolare. Non capisco. L’Italia è competitiva. Bisogna riorganizzarsi. La squadra è forte. Senza Italia non è lo stesso Mondiale. Penso alle partite dell’Argentina contro l’Italia”.

Voci dall'Argentina raccontano che Dybala potrebbe andare al Boca...

“Se n’è parlato tanto e se ne parla. Per la carriera che ha fatto sarebbe giusto che tornasse in Argentina, sopratutto nel Boca. Il calcio argentino vuole Dybala, come chiudere il cerchio. Guardate Di Maria, la stessa cosa”.

Retegui in Nazionale non ingrana.

“È un attaccante di razza. Non conosco il suo livello attuale che in Arabia può essere diverso, ma è un giocatore importante. Lo ha dimostrato al Genoa e all’Atalanta. Fisicamente è una bestia”.

Mister, la sua foto su whatsapp la ritrae con Maradona. Il Dieci.

“L’ho conosciuto nel finale della sua carriera. Un personaggio straordinario. Fantastico. Simpatico, piacevole. Conoscerlo è stata una grande emozione”