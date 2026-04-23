TMW Dopo 10 anni Barros Schelotto non dimentica il Palermo: "Un giorno mi piacerebbe tornare"

Il tecnico Guillermo Barros Schelotto, attualmente alla guida del Velez in patria, non ha dimenticato il Palermo dove dieci anni fa avrebbe potuto sedere sulla panchina, dopo le buone cose fatte vedere su quella del Lanus, in quella che sarebbe stata la prima esperienza lontano da casa. L’argentino infatti nel gennaio del 2016 era stato chiamato dal presidente Maurizio Zamparini per allenare la squadra in Serie A dopo gli esoneri di Giuseppe Iachini (alla dodicesima) e Davide Ballardini (alla diciannovesima) con tanto di annuncio ufficiale.

I problemi legati al patentino da allenatore, che avevano allungato i tempi del tesseramento, spinsero poi la società rosanero a nominare Fabio Viviani, Giovanni Bosi e Giovanni Tedesco come allenatori, con Barros Schelotto che andò in panchina nelle vesti di accompagnatore, in attesa che la situazione si sbloccasse. Cosa mai avvenuta tanto che un mese dopo l’annuncio, il 10 febbraio, l'allenatore argentino si dimise dall’incarico visto il no della UEFA ai suoi titoli per allenare in Europa.

Intervistato nel consueto appuntamento con l’A tu per tu su Tuttomercatoweb.com il classe ‘73 è tornato su quell’esperienza spiegando di voler un giorno riannodare i fili: “Un giorno mi piacerebbe tornare in Italia, magari proprio al Palermo. In Serie A".