Bayern Monaco, Coman: "Abbiamo fatto trasferte estenuanti, ma contro la Lazio faremo il massimo"

"Domani è un'altra partita, daremo tutto per vincere". Lo assicura Kingsley Coman, esterno del Bayern ed ex giocatore della Juventus. Il francese ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match di Champions contro la Lazio: "Come mi spiego le difficoltà che stiamo incontrando? Abbiamo fatto tante trasferte estenuanti e avevamo pochi giocatori a disposizione. Ma domani è la Champions, faremo il massimo. Il mio ruolo dopo il gol in finale? Ho ancora più fiducia ma non è cambiato molto. Penso di aver avuto un posto importante nella squadra anche prima della finale". Poi sul Covid-19: "Abbiamo fatto molti test, è diventato parte della vita di oggi. Ci sono tante regole e regolamenti da rispettare. Ma dobbiamo prendere tutte queste precauzioni per poter giocare in sicurezza".