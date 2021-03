Benatia e il messaggio alla Juve dopo il ko in Champions: "La Vecchia Signora si rialzerà"

Mehdi Benatia non si è mai scordato della Juventus e non perde l'occasione per ribadire il concetto. Sui social i bianconeri hanno condiviso il suo primo gol con il club di Agnelli e lui ha risposto subito con un bel messaggio di sostegno dopo l'eliminazione in Champions League: "Grazie per questo bellissimo ricordo. Dispiace per l’eliminazione in Champions ma la vecchia signora si rialzerà siamo tutti con te forza Juve fino alla fine".