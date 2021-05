Benatia: "Juventus, Chiellini fondamentale per questo gruppo. E' sempre un valore aggiunto"

vedi letture

L’ex difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Giorgio Chiellini: "Giorgio è fondamentale per questo gruppo: certo che lo voglio in campo con la Juve e gliel’ho anche detto. Non farà 50 partite, ma se il polpaccio lo lascia in pace, e parlo da difensore non da suo amico, resta un maestro per concentrazione, per come interpreta la partita, per la sicurezza che trasmette ai compagni. E se lo lasci in panchina non farà mai storie: è un capitano vero, che va in panchina o in ritiro nonostante l’infortunio per stare vicino alla squadra. Uno come lui è sempre un valore aggiunto".