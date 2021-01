Benevento, attesa per Gaich. Inzaghi: "Gli serve tempo, speriamo di dargli 20' contro la Samp"

Adolfo Gaich è il nuovo centravanti del Benevento e nelle prossime partite lo vedremo subito all'opera. A dirlo è Filippo Inzaghi dopo la sconfitta con l'Inter ai microfoni di Dazn: "L'abbiamo voluto perché ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti. È fermo da un po': ha appena ripreso la preparazione, bisognerà inserirlo piano piano. Speriamo di portarlo in panchina con la Samp e di inserirlo per venti minuti. Speriamo possa arrivare qualcos'altro perché la società quando serve non si fa trovare impreparata. Sappiamo che la salvezza sarà il nostro Scudetto, che quello che abbiamo fatto è positivo ma non basta, perché dietro lottano e avremo alcune partite proibitive nelle quali servirà la prestazione perfetta".