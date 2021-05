Benevento, Dabo: "Nessun calcolo, ma stasera l'Atalanta è stata superiore"

vedi letture

"Atalanta superiore. Stasera hanno disputato una grande partita e bisogna soltanto resettare e ripartire senza fare nessun tipo di calcolo. Secondo me, pur essendo reduci da una serie di risultati non propriamente positivi, siamo ancora in corsa per la salvezza e ci sono tutti i presupposti per mantenere la categoria. Nel girone d'andata abbiamo fatto bene, ma il mister ci ha sempre detto che la serie A ha mille incognite e nella seconda parte abbiamo avuto dei problemi. Stasera non era affatto semplice, stiamo parlando di un avversario di livello che mette in difficoltà chiunque. Non abbiamo costruito occasioni pericolose, forse quella con Barba. Ci sta, ripartiamo subito. Contro Crotone e Torino non abbiamo alternativa: vincerle entrambe è categorico, altrimenti si vanificano tanti sacrifici. E non vogliamo. Il gruppo è dispiaciuto, ma allo stesso tempo consapevole che non è precluso nulla". Così il centrocampista del Benevento Bryan Dabo ai microfoni di OttoChannel.