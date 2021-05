Benevento, Inzaghi: "A Bergamo di solito si viene bombardati, oggi non è andata così"

vedi letture

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa per 2-0 in casa dell'Atalanta: "Noi dobbiamo pensare a vincere domenica contro il Crotone, dovremo vincere per forza. Le ultime due gare saranno decisive per la salvezza, stasera siamo stati in partita anche dopo l'inferiorità numerica: il coraggio non ci è mancato, dal punto di vista difensivo è stata una buona partita. Quando si viene a Bergamo, di solito si finisce con l'essere bombardati: oggi a Gollini non è andata così, ha subito pochi tiri in porta oltre ai due gol. Il Torino ha perso 7-0 contro il Milan? Non penso alle altre squadre, devo guardare ai miei giocatori: i granata lottano insieme a noi e allo Spezia, dobbiamo tornare presto alla vittoria".

Il Benevento si sta abituando a perdere?

"A San Siro contro il Milan abbiamo fatto 14 tiri in porta mentre con il Cagliari sappiamo quello che è successo ma avremmo meritato il pareggio. Oggi siamo venuti a Bergamo a fare la nostra partita e ci siamo comportati bene in difesa. Purtroppo abbiamo perso, abbiamo costruito poco in fase offensiva ma l'Atalanta è una squadra che lotta per vincere la Champions League: non era questa la nostra partita, ma il Benevento è vivo e mi auguro torni a vincere. Penso che il destino ci darà la spinta decisiva".

Corsa sul Torino o sullo Spezia per la salvezza?

"La corsa è su noi stessi, non dobbiamo guardare gli altri. Dobbiamo vincere le ultime due partite e poi vedremo quello che succederà".