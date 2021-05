Benevento Inzaghi: "Giocheremo all'attacco e senza paura, non è questione di schemi"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Crotone, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha commentato così la delicatissima volata salvezza: “Giocheremo all'attacco, non è questione di schemi. Faremo una partita offensiva, senza paura e con grande determinazione. Il modulo non conta, sarà la testa fare la differenza e sono convinto che ci crederemo fino alla fine. Abbiamo qualche alternativa in più rispetto al passato, un vero peccato perdere Iago Falque e Sau. Davanti siamo un po' contati, abbiamo quattro attaccanti a disposizione per tre maglie. Farà molto caldo e i cambi saranno fondamentali. Lapadula? Sta bene, è convocato e sta disputando una stagione importante".

Qui la conferenza stampa completa.