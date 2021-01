Benevento, Inzaghi: "Non la nostra migliore serata. Dovremo faticare per salvarci"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi commenta così il brutto ko subito dai giallorossi sul campo dell’Inter: “Il primo gol sicuramente ci ha tagliato le gambe, è stata un’autorete. Poi abbiamo avuto quell’occasione con Lapadula dove l’arbitro forse ha sbagliato. Chiaro che non è stata una delle nostre migliori serate, forse l’avremmo persa lo stesso. Li abbiamo cercato di restare in partita, ma poi giochi contro l’Inter che è una squadra molto forte”.

C’è la sensazione che la squadra a volte perda il contatto con la classifica?

“Questa squadra è sempre stata cattiva, chiaro che certi eventi come il terzo gol ti tagliano le gambe. Poi diventa difficile contro una squadra del genere. Dobbiamo ripartire, se qualcuno pensava che fossimo già salvi dovrà tornare con i piedi per terra. Tutti prima pensavano che saremmo retrocessi, poi ci hanno dati in Europa League. Dobbiamo fare punti il più velocemente possibile per arrivare a 40 e salvarci”.

Secondo te vale sempre la pena partire da dietro anche se rischi di subire certi gol?

“Io sono per la praticità, sull’errore di Montipò è stato bravo anche Lautaro. Se pensassimo a buttarla solo in avanti e a difenderci retrocederemmo di sicuro. Ho cercato di cambiare qualcosa, già da domenica recupereremo qualcuno anche se giochiamo contro una squadra insidiosa come la Sampdoria. Servono più punti al più presto. All’inizio ci davano tutti retrocessi e poi ci davano in Europa. Noi sappiamo quello che dovevamo fare, lo scorso anno abbiamo fatto 8 record in Serie B. Chiaro che mi dispiace prendere un gol su autorete su palla da fermo. Forse non dovevamo prendere gol così subito, ma contro l’Inter può succedere. Sono partite che ci faranno crescere, lasciamo sbagliare questi ragazzi. Dobbiamo essere arrabbiati perché perdere così non fa mai piacere”.

Avete recuperato Viola, quanto è importante?

“Moltissimo, gli ho chiesto già uno sforzo disumano contro il Torino. Oggi volevo gestirlo ed era una partita complicata. Abbiamo recuperato Schiattarella. Ci auguriamo di recuperare Letizia e Moncini, sono sicuro che per salvarci dovremo fare una grande fatica”.

Sono 200 panchine per lei.

“Dai capelli bianchi sembrano di più… Ad allenare si invecchia di più, ma è troppo bello. Ormai ho preso questa strada che mi dà troppe soddisfazioni e andrò avanti su questa strada”.