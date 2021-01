Benevento, Inzaghi su Reynolds: "L'ho seguito. Se arriverà è perché l'abbiamo voluto"

Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato del possibile arrivo di Bryan Reynolds via Juventus nel corso di questa sessione di mercato: "Non nego di averlo seguito - ha dichiarato al Corriere dello Sport - ma non è giusto parlarne ora. Dico solo questo: se dei giocatori arriveranno è perché li abbiamo voluti. Non abbiamo tempo da perdere, abbiamo da vincere uno scudetto che si chiama salvezza".