Benevento, Manfredini: "Mio errore sul gol subito, peccato per la retrocessione"

"Non posso nascondere che esordire in serie A a 33 anni, in uno stadio così importante, è una emozione particolare che mi rende orgoglioso. Un vero peccato che tutto questo coincida con la retrocessione in B del Benevento. Credo che abbiamo fatto un ottimo girone d'andata e la salvezza era assolutamente alla portata, mi viene difficile spiegare come mai ci sia stato questo calo. Da una sconfitta può nascere una grande vittoria, faremo tesoro di questa esperienza negativa e sono certo che molto presto il Benevento tornerà in massima serie. La mia stagione? Per un portiere è difficilissimo giocare poco, è il ruolo più delicato in cui se perdi le misure della porta e non affini l'intesa con i compagni commetti qualche errore. Come è capitato a me stasera, quando sono uscito fuori tempo e il Torino ne ha subito approfittato. Ma ho cercato di dare una mano, facendo qualche parate nella ripresa. Futuro? Sono in scadenza di contratto, ma ovviamente in questo periodo c'erano altre priorità e nessuno di noi ha pensato al proprio futuro. Ci sarà tempo e modo per capire cosa accadrà". Così il portiere del Benevento Nicolò Manfredini ai microfoni di OttoChannel.