Benevento, Montipò e l'idolo Buffon: "L'ho incontrato allo Stadium, è stato emozionante"

vedi letture

Lorenzo Montipò è stato fra i protagonisti del Benevento che è riuscito nell'impresa di battere la Juventus allo Stadium. La squadra del suo idolo di sempre Gianluigi Buffon. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'estremo difensore del Benevento racconta dal suo primo incontro con Buffon, quando faceva il raccattapalle a Novara: "Al termine della gara che i bianconeri vinsero per 4-0 riuscii a farmi dare i pantaloncini da Buffon. Avevo sperato di poterlo incontrare già nella gara d'andata, ma Gigi non venne a Benevento per un lieve infortunio. A Torino, dopo la nostra vittoria, ho chiesto di incontrarlo ed è stato emozionante. Gli ho raccontato quello che era accaduto nove anni prima e lui mi ha risposto quasi stupito ridendoci su: “Ma tu guarda un po'...”. Poi ovviamente mi ha regalato finalmente la maglia. In camera c'è già il posto per esporla. C'era da tempo".