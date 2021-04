Benevento, pari col Genoa positivo solo se nel prossimo turno verrà battuta l'Udinese

Spulciando i calendari delle dirette concorrenti, si può dire che il Benevento avrà il grosso vantaggio di ricevere in casa propria squadre come Udinese, Cagliari e Crotone che, in parte, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato o che si trovano comunque a rincorrere. Tutti i calciatori, però, sono d'accordo su una cosa: il 2-2 a Marassi contro un Genoa cambiato rispetto all'andata (quando arrivò l'ultima vittoria casalinga, che costò l'esonero di Maran) avrà un peso specifico maggiore se i giallorossi conquisteranno l'intera posta in palio nel lunch match contro un Udinese apparentemente in caduta libera e che, come capita da anni di questi tempi, non si gioca granché. Mister Inzaghi potrà contare sull'intera rosa a disposizione, anche Caprari e Iago Falque stanno mettendo benzina nelle gambe e potrebbero essere riproposti addirittura dal primo minuto, mentre Letizia è leggermente affaticato e si deciderà in extremis. Mister Inzaghi è orientato a riproporre il 3-5-2, magari con una mezzala di inserimento e qualità che possa fungere anche da trequartista. Considerando che il Cagliari giocherà in rapida successione con Roma e Napoli è davvero l'occasione giusta per ingranare la quinta e chiudere la pratica.