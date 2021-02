Benevento, per Gaich debutto che si avvicina. Inzaghi: "Sarà convocato, anche Iago è pronto"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa delle varie opzioni per l'attacco dei sanniti in vista della gara contro il Bologna: "Gaich potrebbe già essere convocato, Moncini è tornato in buona condizione, ma sono sereno perché chiunque gioca ha sempre dato una mano. Caldirola non è ancora al 100% ma è sulla strada giusta, gli faccio un applauso pubblico perché ha fatto di tutto per rientrare presto. Iago Falque è pronto, ma deve giocare qualche gara dall'inizio per avere i 90 minuti nelle gambe, sarà determinante per i nostri obiettivi".