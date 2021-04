Benevento, Schiattarella: "Campionato strano, chi avrebbe pensato di vincere con la Juventus?"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella, parla così del finale di stagione, che vedrà il Benevento impegnato in diversi scontri diretti e tanti testacoda: "Questo campionato è così bello e strano. L'altra settimana siamo andati a Torino e nessuno pensava che potessimo ottenere i tre punti. Viviamo alla giornata, a prescindere dall'avversario. Il percorso rimane ottimo e dare continuità ai risultati ci permette di avere più fiducia. Il calendario? Ma sì, certo che lo guardiamo, anche se conviene far finta di niente perché altrimenti si viaggia troppo con la mente. Non conviene guardare troppo avanti, meglio concentrarsi su una giornata per volta e cercare di fare subito più punti possibile. Noi abbiamo da raggiungere un obiettivo e vogliamo assolutamente farlo. Il più rapidamente che si può".