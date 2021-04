Benevento, Viola: "Pari col Genoa peserà se nel prossimo turno battiamo l'Udinese"

"Sono contentissimo per il gol, ma soprattutto per Lapadula che da tante partite crea occasioni ma non riesce a buttarla dentro anche per sfortuna. Dispiace un po' per il pareggio, ma è un punto prezioso in un campo ostico. Se battiamo l'Udinese vedrete che rivaluteremo positivamente anche il pareggio di oggi, a prescindere da quello che accadrà a Cagliari. Non vinciamo in casa da un girone, ma tra le mura amiche affronteremo Udinese, Cagliari e Crotone. In campo esterno ci esprimiamo altrettanto bene, per noi ogni gara è una finale: se facciamo quello che dobbiamo non ci saranno problemi. Problema Vigorito? E' vero, in casa non vinciamo dalla gara d'andata. Noi giochiamo sempre per vincere, ora occorre anche un pizzico di coraggio in più. Serve serenità, ma anche la consapevolezza che sappiamo giocare a calcio abbinando a questo una buona fase difensiva. I punti valgono doppio e non possiamo più sbagliare, la salvezza passa dal fattore casa". Così il centrocampista del Benevento Nicolas Viola ai microfoni di OttoChannel dopo il 2-2 con il Genoa.