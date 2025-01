Benitez: "Ho un sospetto verso Napoli-Inter di marzo. E Conte vorrebbe avere la Champions"

Napoli e Inter sembrano non avere rivali nella lotta allo Scudetto e paiono destinate a darsi battaglia fino alla fine per la conquista del campionato. Un doppio ex di entrambe le squadre come Rafa Benitez ne ha parlato nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Sono felice di ritrovarle lì, si può dire che sia diventato un campionato a due, anche se l'Atalanta ha ancora la possibilità di rientrare".

Il Napoli è a 7 vittorie di fila.

"E basterebbe questo a farsi un'idea della loro forza. Della squadra e di Conte. Entrando in una serie di partite difficilissime, ne sono usciti con due rimonte incredibili. Non fanno le coppe? Vero, giocando ogni tre giorni fai tanta fatica ma le partite diventano un aspetto allenante e come tale i tecnici sanno sfruttarle. A uno come Conte farebbe piacere avere anche la Champions League... Non è colpa sua se non ce l'ha".

A inizio marzo c'è Napoli-Inter.

"Ho il sospetto che non si arriverà a una decisione con quella partita. ci sarà da divertirsi, si resterà con il fiato sospeso. Ma Lukaku è tornato prepotente e questo è un valore enorme per Conte. L'Inter però sta ritrovando Lautaro... In generale, entrambe divorano le partite".