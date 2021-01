Bentornato, Ibrahimovic: lo svedese titolare 51 giorni dopo. L'ultima volta a Napoli

Dopo l'assaggio in campionato, con gli ultimi cinque minuti giocati proprio contro il Torino, Zlatan Ibrahimovic viene schierato titolare questa sera da Stefano Pioli. Non succedeva dal 22 novembre, quando lo svedese fu assoluto protagonista della partita del San Paolo contro il Napoli, gara vinta 3-1 con una doppietta del numero 11 che dovette poi abbandonare il campo per infortunio. Problemi fisici che hanno avuto delle complicazioni con l'infortunio al polpaccio rimediato a metà dicembre, quando Ibra sembrava prossimo al ritorno in campo. 51 giorni dopo, rieccolo dal primo minuto.