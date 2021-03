Berardi brilla al Mapei Stadium. Sassuolo avanti 2-1 al 45esimo: al Napoli non basta Zielinski

vedi letture

Un gol annullato per posizione di fuorigioco. Un altro, innescato da Berardi, definito da una sfortunata deviazione di Maksimovic. Poi ancora il sinistro di Zielinski, che appena avuta l'occasione di punire Consigli dal limite dell'area non ha fallito, e il rigore trasformato da Berardi, al 45esimo. Che ha fissato il punteggio di Sassuolo-Napoli al termine del primo tempo sul risultato di 2-1.

Una bella frazione al Mapei Stadium, perché la partita al netto dei gol è scivolata via sempre su ritmi piacevoli e sul filo dell'equilibrio. Modi simili di interpretare la partita quelli di De Zerbi e Gattuso, che ha confermato Mertens al centro dell'attacco e ha riproposto dal primo minuto Hysaj e Demme. Proprio quest'ultimo è risultato tra i migliori in campo, il contrappeso ideale a Fabian e Zielinski che dalla sua mattonella ha trovato al 38esimo il gol del momentaneo pareggio, quello dell'1-1. Prima, anche lui dalla sua mattonella, Lorenzo Insigne aveva trovato il gol del vantaggio, poi annullato dal direttore di gara dopo il controllo del VAR per posizione offside. Nel mezzo e anche dopo il sinistro velenoso di Domenico Berardi: la punizione dell'1-0 è finita in rete grazie a una decisiva deviazione di Maksimovic, il rigore grazie a una esecuzione non angolata ma vincente. Il primo tempo è finito 2-1: il Napoli di Gattuso è chiamato alla rimonta nella ripresa.

Clicca QUI per la diretta testuale di Sassuolo-Napoli.